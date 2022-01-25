Mucize zafer

ING Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'i evinde 78-73 yenerek son dönemdeki kötü gidişe 'dur' diyen Pınar Karşıyaka, eksik kadroyla inanılmaz bir galibiyete imza attı. FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabında salı ve perşembe günleri İzmir ve Kanarya Adaları'nda Lenovo Tenerife'yle üst üste iki zorlu maç oynayıp Avrupa'ya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşayan Karşıyaka, mücadele öncesi de koronavirüs şokuyla sarsıldı. Semih Erden ve Michael Roll'un sakat olduğu Kaf-Kaf'ta takımın yıldızlarından Amath M'Baye'nin de korona virüs testi pozitif çıktı.

TYUS VE CAN KORKMAZ YILDIZLAŞTI

Üç önemli oyuncunun yokluğunda James Blackmon da henüz ilk yarıda dizinden sakatlanıp oyuna devam edemezken, güçlü rakip önünde Colson 20, Tyus 17, Can Korkmaz da 15 sayıyla yıldızlaşıp takımlarını galibiyete taşıdı.

SARICA: PES ETMİYORUZ

PINAR KSK Antrenörü Ufuk Sarıca, şartlar ne olursa olsun pes etmeyen bir takım olduklarını söyledi. Sarıca, "Uzun süredir eksiğiz. M'Baye ve asistan koçlarımız yoktu. Maçın başında Blackmon da sakatlandı. Ama biz o mücadeleyi yapan, bırakmayan bir takımız. Sadece çıkıp basketbolumuzu oynayabildiğimiz kadar oynayalım istedim. Her iki yarıda da çok akıllı oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Devamını getireceğiz" diye konuştu.