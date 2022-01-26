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Haberler Spor Avustralya Açık’ta Nadal son 4’e kaldı

Avustralya Açık’ta Nadal son 4’e kaldı

26.1.2022

Avustralya Açık’ta Nadal son 4’e kaldı
SEZONUN ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal yarı finale çıktı. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 2009 şampiyonu Nadal ile Avustralya Açık'ta ilk kez son 8'e kalan Denis Shapovalov (14 numaralı seribaşı) karşılaştı. Nadal, çok fazla basit hata yapan rakibine karşı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 öne geçti ancak Shapovalov, güçlü servislerinin de yardımıyla sonraki setleri 6-4 ve 6-3 alarak maça ortak oldu. Nadal, kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kovalıyor.