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Haberler Spor Pınar KSK’de Blackmon şoku

Pınar KSK’de Blackmon şoku

Anadolu Efes maçında sakatlanan yıldızdan kötü haber geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen şutörün ameliyat olacağı ve sezonu kapattığı belirtildi

27.1.2022

Pınar KSK’de Blackmon şoku

Bu sezon en büyük hedefi olarak belirlediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nden erken elendikten sonra ING Basketbol Süper Ligi'nde çok önemli eksiklerle çıktığı maçta güçlü rakibi Anadolu Efes'i mağlup ederek moral tazeleyen Pınar Karşıyaka'ya sakatlanan James Blackmon'dan kötü haber geldi. Ameliyat olan Semih Erden ve Michael Roll'ün halen parkelere dönemediği Pınar Karşıyaka'da Anadolu Efes maçının ilk yarısında dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen şutör guard Blackmon da ameliyat olacak.

M'BAYE'NİN DURUMU BELİRSİZ
Dizinde kıkırdak sakatlığı bulunan ABD'li oyuncunun sezonu büyük ihtimalle kapatacağı öğrenildi. Sezon başında Beşiktaş'tan alınan Blackmon, ligde 7.4 sayı, 1.1 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla görev yapıyordu. Kaf-Kaf'ta aralık ayında uyluk bölgesinden ameliyat olan Roll ve dizinden ameliyat olan pivot Semih Erden'in şubat ayının ortasından itibaren takıma katılması bekleniyor. Korona virüs testi pozitif çıkan M'Baye'nin ise cumartesi günü Bursaspor maçına yetişip yetişmeyeceği belirsiz.