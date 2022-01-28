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Haberler Spor Akhisar potasında Karadağ depremi

Akhisar potasında Karadağ depremi

28.1.2022

Akhisar potasında Karadağ depremi
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde 15 maçta 15 mağlubiyetle son sırada yer alan Akhisar Belediye Basket'te geçen hafta Bornova Belediyesi Karşıyaka deplasmanında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılarak anjiyo yapılan antrenör Cengiz Karadağ'la yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı kulüp, hastaneden taburcu olan Karadağ'ın vedasıyla ilgili, "Başantrenörümüz Cengiz Karadağ ile yaşadığı ciddi sağlık problemi nedeni ile sezonun geri kalanını sağlıklı bir şekilde getiremeyeceğiz hususunda mutabık olduğumuzdan mevcut sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiş bulunmaktayız. Kendisine en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar dileriz" dedi.