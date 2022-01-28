Pınar KSK’de kadro krizi

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon erken veda eden Pınar Karşıyaka'da kadro sıkıntısı en büyük sorun olarak göze çarparken sakatlığı nedeniyle sezonu büyük oranda kapatan James Blackmon'un yerine de herhangi bir takviye yapılamayacak. Michael Roll'den sonra Blackmon da ameliyat olacağı için yabancı şutörü kalmayan Kaf-Kaf, transfer yasağı ve Blackmon'un sözleşmesinin de sürüyor olması nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyecek. Geçen aralık ayında uyluk bölgesinden ameliyat olan Roll'ün şubat ayında sahalara dönmesini bekleyecek olan KSK'nin Mitchell'in gönderilmesi Roll ve Blackmon'un da sakatlanmasıyla dört yabancısı kaldı.

UFUK SARICA DERT YANDI

Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yaşadıkları sakatlıkların takımı etkilediğini belirterek "Sezon başında kurduğumuz kadroyla sahada olamadığımız bir gerçek. Bizim 18-19 kişilik bir kadromuz bulunmadığı için bunu yolda telafi etmek de çok kolay olmuyor. Eksik kadrolarla Tenerife serisini son maça kadar getirdik. Tarif edilemeyecek şekilde şanssız bir sezon yaşıyoruz. Bunun saha içi yansımaları da var. Maçlar uzak ara kaybedilse tamam ama 1-2 topa kaybettiğimiz müsabakalar mevcut. Tenerife'deki ilk maçı da kazanabilirdik ama olmadı. Sporun içinde böyle şeyler var" ifadelerini kullandı.