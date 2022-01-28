Trabzon durmuyor

ARA transfer döneminde şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor'un son olarak bir stoper hamlesi daha yapması bekleniyor. Bordo-mavililer Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki Ömer Toprak'ı yakın takibe aldı. Kaan Ayhan, Koray Günter ve Samet Akaydın transferlerinde istediği mesafeyi kat edemeyen Karadeniz temsilcisinin önümüzdeki günlerde bir girişim daha yapması bekleniyor.

ARAL DA GÜNDEMDE

DANİRMARKA'NIN FC Midtjylland takımında forma giyen 19 yaşındaki Aral Şimşir için daha önce prensip anlaşmasına varılmış ancak kulübünün sonradan fiyat artırması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bordomavililere geri dönüş yapan Midtylland kulübü Trabzon'a "Eski şartlarınızın biraz üzerinde görüşelim" yanıtını verdi. Trabzonspor ise ilk tekliflerinin geçerli olduğunu ve bu şartlarda anlaşabileceklerini söyledi. Tarafların sorunu giderip transferi de sonuçlandırması bekleniyor.