Vakıfbank’ın büyük zaferi belgesel oldu

ULUSLARARASI Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez adını zirveye yazdıran VakıfBank'ın şampiyonluk yolculuğu, belgesel olarak yayımlandı. Geçen ay Türkiye'de ilk kez organize edilen ve Ankara'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek dünya şampiyonu olan sarı-siyahlılar, başarının kayda geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Ankara'daki zafer yolculuğunun günbegün takip edilebileceği 'Beyond the goal" isimli belgeselde kamera, şampiyonluğun kahramanlarına dönüyor. Belgeselde sosyal medya ya da televizyonlara yansımamış çok özel görüntüler ve dünya şampiyonluğunun kahramanları ile şampiyonluk yolculuğu sırasında yapılmış röportajlar yer alıyor" denildi.

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