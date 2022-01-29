Manisa Futbol’da Kemal Rüzgar gitti

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde golcü Kemal Rüzgar'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda genellikle maçlara yedek kulübesinde başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 karşılaşmada görev alıp gol sevinci yaşayamadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Kemal Rüzgar. Futbolcumuz Kemal Rüzgar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kemal Rüzgar'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Ege ekibinde stoper Ahmet Kesim sezon sonuna kadar TFF 2. Lig temsilcisi 1461 Trabzon FK'ya kiralandı.