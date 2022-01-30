Manisa FK’da 7 gitti 3 geldi

MANİSA Futbol Kulübü'nde, devre arasa transfer dönemi hareketli geçiyor. Siyah-beyazlılar, 7 oyuncusuyla yollarını ayırırken, 3 nokta takviye yaptı. Kemal Rüzgar'ın sözleşmesi feshedilirken, kaleci Metin Uçar 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'ne, Kubilay Aktaş Altınordu'ya, Mehmet Yılmaz da Kocaelispor'a transfer oldu. Erhan Kara ve Sertaç Çam 2. Lig ekibi Pendik'e, Ahmet Kesim 1461 Trabzon'a ve Guevin Tormin de Portekiz ekibi CD Mafra'ya kiralandı. Siyah-beyazlılar kadrosuna, Altay'dan Erhan Çelenk, Ç.Rizespor'dan Yasin Pehlivan ve Adanaspor'dan ayrılan Bosna Hersek doğumlu Sırp golcü Ozegovic'i takviye etti.

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