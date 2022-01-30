Yolun açık olsun Enis

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'nun altyapısından yetişip hafta başında Süper Lig'de lider durumdaki Trabzonspor'a transfer olan forvet Enis Destan, sözleşme imzaladıktan sonra İzmir temsilcisine son vedasını etti.
Genç oyuncu, Trabzon'dan döner dönmez Altınordu Felsefe Kardeşliği turnuvasında mücadele eden futbola başladığı Fikri Altay'ın minik oyuncularıyla sohbet etti.
Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde eski takım arkadaşlarıyla öğle yemeğinde buluşan Enis'e veda pastası kesildi. Enis "Artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Trabzonspor'la da büyük hikayeler yazacağım" dedi.