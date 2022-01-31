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Bergama Bld şükretti

İzmir ekibi Batman karşısında 29’da Yusuf Can ile öne geçti. 60’ta Aykut eşitliği sağladı. 84’te kaleci Eren penaltı kurtardı

31.1.2022

Bergama Bld şükretti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son haftaların formda ekibi Bergama Belediyespor, sahasında konuk ettiği lider Batman Petrolspor' ile 1-1 berabere kaldı. 29'da Yusuf Can Abay ceza alanı üzerinden attığı şutla topu filelere gönderdi: 1-0. 33'te Yusuf Can Abay'ın kaptığı top sonrası pasında Yunus'un kaleciyle karşı karşıya şutu direkten oyun alanına döndü. 60'ta Bergama savunmasının arkasına atılan topta kaleci Eren'in müdahalesi yetersiz kaldı, Aykut topu ağlara gönderdi: 1-1. 84'te Murat Karadeniz'in ceza sahası içinde Okan'a yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. Kaleci Eren Aykut'un atışını çıkardı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

BERKE ÖZBAY