Burkina Faso ve Kamerun yarı finalde

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Burkina Faso ve Gambiya'yı 2-0 yenen Kamerun, yarı finale yükseldi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ve Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Burkina Faso, 45+3. dakikada Dango Ouattara'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak son 4 takım arasına kaldı. Ouattara, 83. dakikada ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kamerun ise 50 ve 57. dakikalarda Karl Toko Ekambi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip gelerek yarı finale yükseldi. Yarı final maçları 2 ve 3 Şubat'ta oynanacak.