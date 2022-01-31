Erzurum BŞB’de Karaman sesleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BŞB Erzurumspor 'da teknik direktör arayışları hızlandı. Ligde son 3 maçında 7 puan kaybeden ve Bandırmaspor yenilgisi sonrasında teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayıran Dadaşlar'da, rota Ünal Karaman. Samet Aybaba'dan olumsuz yanıt alan mavi-beyazlıların, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe'nin teknik sorumluluğunu yapan Ünal Karaman'la temasta olduğu öğrenildi. Geçmiş sezonlarda Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Ünal Karaman, 1. Lig'e geri dönüyor. Doğu ekibinin, tecrübeli çalıştırıcı Ünal Karaman ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. 56 yaşındaki teknik adam, Konyaspor ve Ankaragücü'nde de çalıştı, A-2 Milli Takım ile U-21 Milli Takımı'nda görev yaptı.