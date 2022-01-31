Torosgücü bombaladı

BÖLGESEL Amatör Lig 9. Bölge 1. Grup'ta zirve yarışı içindeki Torosgücü, transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisi Nişantaşıspor'dan Burak Mete, Antalya Kemerspor'dan Sever Behzat Görmüş, Kullar 1975 Spor'dan Erhan Çınar, Tire FK'dan Fırat Yakıştır ve Bergama Belediyespor'dan Ali Şirin Kuş'u renklerine bağladı. Burak Mete kariyerinde daha önce İstanbulspor, Büyükçekmece, Armutlu Bld, Yenibosna, Kozlu, Kayseri Şeker, Nevşehir, Adıyaman 1954, Sinop, Çal Bld, Karaman, Biga ve Karamürsel'de oynadı. Sever Behzat Görmüş ise Bozyaka, Muğlaspor, Ardahan, Didim Bld, Ortaca Bld, Ladik Bld, Yozgatspor 1959 ve Kuşadasıspor formaları giydi.

İZMİR TEMSİLCİSİ GÜCÜNE GÜÇ KATTI

ERHAN Çınar Iğdır, Es Spor, 1954 Kelkit ve 76 Iğdır Bld formalarını terletirken, Fırat Yakıştır Karlıova Yıldırımspor, Ali Şirin Kuş ise Bergama Belediyespor'da oynadı.