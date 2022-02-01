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Haberler Spor Aydın BŞB tur peşinde

Aydın BŞB tur peşinde

1.2.2022

Aydın BŞB tur peşinde
Kadınlar voleybolda ülkemizi temsil ettiği CEV Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçında geçen hafta evinde Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. I.K. Ghermanescu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Maçı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Andreas Daniil ve Macaristan'dan Miklos Horvath hakem ikilisi yönetecek. Rövanşta puan eşitliği yaşanması halinde yarı finale yükselecek ekibi altın set belirleyecek.