Petkimspor Kartal avında

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Tofaş'a 91-83 mağlup olan son sıradaki Aliağa Petkimspor, bugün 15'inci hafta erteleme maçında deplasmanda Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültürk Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları saha içi VİP 300 TL, saha içi VİP 2. sıra 150 TL, protokol 100 TL, 1. Kategori fiyat 50 TL, 2. Kategori fiyat 20 TL ve 3. Kategori fiyat 10 TL olarak açıklandı.

ARTIK ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, 17 karşılaşmada 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş'ı yenerek moral bulmayı hedefliyor. Ligde en son 2 hafta önce sahasında uzatmaya giden maçta Fenerbahçe Beko'yu 95-90 yenen Aliağa Petkimspor o maçtan sonra galibiyet yüzü göremedi. Deplasmanda Galatasaray Nef'e 96-73 ve içeride TOFAŞ'a 91-83 kaybeden İzmir ekibinde genel menajer Levent Türknaz güçlü rakipleri Beşiktaş'ı yenerek çıkışa geçmek ve alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.