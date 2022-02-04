Süper Lig’de trafik karıştı

Geçtiğimiz yaz ayında Rosier ve Ghezzal transferlerinde karşı karşıya gelen, 2 gün öncesi ise Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, ezeli rakibiyle bu kez Hollanda ekibi RKC Waalwijk'ta forma giyen Ahmed Touba için karşı karşıya geldi. Daha önce Beşiktaş'ın gündemine gelen 23 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın da nabzı yokladığı belirtilirken, Başakşehir'in de genç oyuncu için devrede olduğu öğrenildi.

GHEZZAL ONAY VERDİ

Cezayir basınında çıkan haberde çoğu Avrupa Ligi'nde transfer döneminin kapandığının altı çizilirken Türkiye'nin 8 Şubat'a kadar transfer yapabildiği, ayrıca oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği belirtildi. Ayrıca Ahmed Touba'yı Beşiktaş'ın çok istediği hatta Ghezzal'in Cezayir Milli Takımı'nda birlikte oynadığı Ahmed Touba için olumlu referans verdiği yazıldı