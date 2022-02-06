BAL’da ikinci devre start alıyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9 bölgede 3'er grupta ikinci devre heyecanı bugün başlayacak. 30 Ocak'ta başlayacak normal sezonun ikinci devresi, TFF tarafından ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bir hafta ertelenmişti. 9. Bölge 3. Grup'ta namağlup lider Efeler, 3 puan gerisindeki 2. sıradaki Alaçatıspor'a konuk oluyor. 9. Bölge 2. Grup'ta lider Aliağa FK, Uşak deplasmanında Sivaslı Belediyespor'la kapışıyor. 9. Bölge 1. Grup'ta ikinci sıradaki Tire FK, Manisa deplasmanında NK Karavan Ahmetli Belediyespor'la oynuyor. 8. Bölge 2. Grup'ta lider Ayvalıkgücü Belediyespor, Bandırma deplasmanında Etispor'la kozlarını paylaşıyor. BAL'daki tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI

4. BÖLGE 3. GRUP: Sarayköy-Demre Bld., Kepez Bld.-Serinhisar, Bağbaşı Zeytinköy-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 8. BÖLGE 2. GRUP: Etispor-Ayvalıkgücü Bld., Bigaspor-Bigadiç Bld., Gönen Bld.-Yalova Kadıköy, Altınova Bld.-Burhaniye Bld., 9. BÖLGE 1. GRUP: Torosgücüİscehisarspor, Kınık Bld.-Viven Bornova FK, NK Karavan Ahmetli Bld.-Tire 2021 FK, Sandıklıspor- Bolvadin Bld. Termal, Yunusemre Bld.-Bieksper Hacırahmanlı, 9. BÖLGE 2. GRUP: Çiğli Bld.-Salihli Bld., İzmirspor-Torbalıspor, Sivaslı Bld.-Aliağa FK, Manisa Sanayispor-Bölmespor, Manisaspor (BAY), 9. BÖLGE 3. GRUP: Aydın Yıldızspor-Eşin Grup Sökespor, Alaçatıspor-Efeler 09 FK, Kemalpaşaspor-Yatağanspor, Çine Madranspor- Bornova Yeşilova, Muğlaspor-Aydın BŞB.