Süper Lig’de süper Pazar

SPOR Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray ve Beşiktaş kritik maçlara çıkacak. Ligde son 12 maçında yalnızca 1 galibiyet çıkaran ve sıkıntılı günler geçiren Galatasaray bugün Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile çıktığı 3 lig maçını da kaybeden Aslan, 23 mücadelede 27 puan toplayarak tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor.

KARTAL ZİRVE AŞKIYLA

LİGDE ilk 5 mücadelesi içinde yer alan Beşiktaş ise bugün Antalyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 36 puan toplayan Kartal, ligde 6. sırada yer alıyor.

YILDIZLAR TAKIMA DÖNDÜ

KARTAL'DA Umut Meraş ve Josef de Souza takıma katıldı. Antrenmanda sakatlanan Rachid Ghezzal da dün itibarıyla takım çalışmasına dahil oldu. Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Mert Günok ile yine uzun süredir sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemeyecek.

ASLAN'DA 6 EKSİK VAR

CİM-BOM'DA sakatlıkları bulunan Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan ve Mbaye Diagne, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı forması giyen Mustafa Muhammed ile yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de kadroda bulunamayacak.