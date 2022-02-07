Manisa FK dondu kaldı

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kazanan Manisa FK, 23. haftada Erzurumspor BŞB'ye deplasmanda 1-0 yenilip kahretti. 12. dakikada ani gelişen Manisa FK atağında Gakpa'nın pasında Tabekou ceza alanına çıkardı Hasek tehlikeyi kornere atarak uzaklaştırdı. 39'da Novikovas'ın pasıyla ceza alanına giren Orhan rakibini geçtikten sonra köşeden sert vurdu, top defans tarafından uzaklaştırıldı. 43'te Hasek'in ortasında Özgür'ün kaleciye pasına müdahale eden Orhan'ın dokunuşunda kaleye giden topu çıkarmak isteyen Landre meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 45+2'de Eren'in vuruşu üst direğe de çarparak taça çıktı. 45+3'te ceza alanında toplu buluşan Orhan'ın şutunda kaleci Muhammed Birkan gole izin vermedi.

KALECİ SZUMSKİ DEVLEŞTİ

47. dakikada Hasek'i çalımla geçen Gakpa, ceza alanına girerken sert vurdu top kale direği dibinden auta gitti. 52'de Emircan'ın gönderdiği topa kale önünde dokunan Oltan fırsatı kaçırdı. 60'ta Emircan'ın şutuna Muhammet Taha eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 63'te Eren'in penaltı atışını kaleci Birkan Tetik, son anda uzanarak kornere tokatladı. 67'de Kouter'in sert şutunu kaleci Szumski yumruklayarak uzaklaştırdı. 64'te Ozegovic vurdu kaleci Szumski yine başarılıydı. 65'te yine Ozegovic sert vurdu, kaleci Szumski tehlikeyi kornerle uzaklaştırdı. 86'da Mustafa Akbaş topa elle müdahale etti, ikinci sarı karttın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 89'da Gakpa'nın düşürülmesiyle kazanılan faul atışını Erhan kullandı, kaleci Szumski son anda uzanarak çıkardı, karşılaşma 1-0 sona erdi.

MİNİ YORUM - ÜMİT YÖNEY

Bu kadar gol kaçmaz

-11 derece soğukta Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda futbolcuların topu kontrol etmelerinin bile zor olduğu buzdan zeminde ilk 45 dakikada iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Pozisyon yokken Özgür'ün inanılmaz hatası Erzurum BŞB'nin öne geçmesine neden oldu. 60. dakikada penaltı kararı sonrası saha karıştı. Futbolcular arasındaki tartışma hakemin sarı kartları sonrası yatıştırıldı. Muhammed Birkan Tetik penaltıyı kurtararak takımını maçta tuttu. Bu dakikadan sonra rüzgar tersine döndü. Manisa FK baskısını artırdı. Gakpa, Ozegovic, Erhan ve Okan'la girilen net pozisyonlar cömertçe harcandı. Bu kadar gol kaçmaz. Manisa FK için kırılma maçıydı. Bu yenilgi yarışta ağır yara verdi.