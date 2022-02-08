KSK’de yeniler suskun

TFF 3. Lig 3. Grup'ta büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka'nın devre arasında kadrosuna kattığı golcüler siftah yapamadı. KSK'de ikinci yarıda oynanan 4 maçta da ilk 11'de forma giyen santrfor Can Muhammet, hiç skor üretemedi. KSK'nin ara transferde bonservisiyle aldığı santrfor Fatih Taşdelen ise Can'ın arkasında yedek kaldı. Fatih, Erokspor karşılaşmasında 19, İçel sınavında 22, Mardin mücadelesinde 4, son Of maçında ise 1 dakika oynayabildi. Kaf- Kaf'ta 5 yeni transferden ofansif orta saha oyuncusu Kerem Pala ise yalnız İçel maçında 32, Mardin maçında 18 dakika sahada kalabildi. Karşıyaka'nın ikinci yarıdaki 4 golünden 2'sini İhsan Furkan atarken, Abdülkadir ve Metin birer kez ağları sarstı.

KAF-KAF'TA YÖNETİME İSTİFA BASKISI

LİGDE 7 haftadır galibiyete hasret kalıp ikinci yarıda oynadığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan KSK'de taraftar, başkan Turgay Büyükkarcı'yı istifaya davet etti.