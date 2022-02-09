Bandırmaspor-Sivasspor | Canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ikinci günde de devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği kupada, TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Maçın canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

CANLI YAYIN

BANDIRMASPOR-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Bandırmaspor: Hüseyin, Cüneyt, Alpay, Lokman, Süleyman, Mehmet, Landel, Doğancan, Levent, Pucko, Osmajic.

Sivasspor: Muammer, Koray, Aaron, Samba, Ziya, Cofie, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode.

SON 16 TURU HEYECANI SÜRÜYOR

Heyecan fırtınası şeklinde geçen mücadelelerde takımlar kupaya uzanmak için kıyasıya yarış veriyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği turnuvada bugün Trabzonspor, yarın da son şampiyon Beşiktaş sahaya çıkacak. Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında; Beşiktaş ise Göztepe karşısında tur arayacak. Tek maç eleme sistemine göre yapılacak mücadeleler sonunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Öte yandan dün oynanan karşılaşmalar sonucunda Gaziantep FK, Yukatel Kayserispor ve Vavacars Fatih Karagümrük tur atlayan takımlar olmuştu.