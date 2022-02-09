Turgutluspor’da son gün iki imza

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor, Eskişehirspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakkı Tığlı ve geçen sezon GMG Kastamonu forması giyen 34 yaşındaki sol bek Recep Yılmaz ile anlaşmaya vardı. Yeni transferler Hakkı Tığlı ve Recep Yılmaz, dün tesislerde düzenlenen imza töreninde formayı giyerek, resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Fahrettin Solmaz ve Kadir Şakar yer aldı. Tören sonrası konuşan Hakkı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri olan bir kulübe geldim" dedi. Tecrübeli oyuncu Recep ise, "Büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu. Recep, kariyerinde 234 maça çıktı, 5 gol attı, 5 de asist yaptı.

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