Furkan ailesini duygulandırdı

HOBİ olarak 2010 yılında başladığı sporda Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan ve 6. sırayı alan 19 yaşındaki milli sporcu Furkan Akar, başarısıyla ailesini duygulandırdı.

Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmayı başaran Furkan'ın babası Yavuz Akar, "Bu gururu yaşamak çok ayrı bir şey. Furkan'a ailesi olarak çok büyük destek verdik. Gece, gündüz antrenman yaptı. Devletimiz ona sahip çıktığı zaman bizlerle toplantı yaptı ve 'bu çocuk artık sizin değil bizim evladımız oldu' dedi. Sabaha kadar annesi, ben ve kardeşi dua ettik. Sonunda hedefine ulaştı" diye konuştu.

ÖZLEM ÇARIKCIOĞLU 49. SIRADA TAMAMLADI

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Özlem Çarıkcıoğlu, Alp disiplini slalomda 49. oldu. Kadınlar slalom müsabakasında yarışan Özlem, ilk inişini 1.09.45, ikinci inişini 1.09.47'lik dereceyle tamamladı. 28 yaşındaki milli sporcu, toplamda 2.18.92'lik derecesiyle 49. sırada yer aldı. Kadınlar slalomda altın madalyayı Slovakya'dan Petra Vlhova (1.44.98) kazandı. Gümüş madalya Avusturya'dan Katharina Liensberger'in (1.45.06) olurken, bronz madalyayı İsviçreli Wendy Holdener (1.45.10) aldı. Pekin Kış Olimpiyatları'nda 7 Şubat'ta büyük slalom müsabakasında yarışan Özlem Çarıkcıoğlu, 2.30.73'lük derecesiyle 48. sırada yer almıştı.