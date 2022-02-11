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Şölen başladı

4. Antalya Bisiklet Turu ilk etabıyla start aldı. 14 ülkeden 23 takım ve 156 sporcunun yarıştığı organizasyonda Side-Antalya etabını Gazprom Rusvelo'dan Matteo Malucelli kazandı

11.2.2022

Şölen başladı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan ve bu sene 4'üncüsü düzenlenen Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) dün Side-Antalya etabıyla start aldı. 14 ülkeden 23 takım ve 156 sporcunun ilk etabın start noktasına geldiği yarışta Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun damalı bayrağı sallamasıyla kıyasıya mücadele başladı.

Organizasyonda Türkiye'yi Spor Toto ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet takımları temsil ederken, ilk etabı Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli, 3 saat 24 dakika 27 saniyelik derecesi ile kazandı.

FİNİŞE YAKLAŞIRKEN KAZA
Finişe 400 metre kala gerçekleşen kazanın sonucunda oluşan şiddetli çarpışmada bir bisikletin havaya kalktığı görüldü. Yarış bugünkü 183.3 kilometrelik Kemer-Antalya etabı ile sürecek.