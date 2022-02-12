Turgutluspor’da 8 oyuncu yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı sonuçlarla küme düşme hattına yaklaşan Turgutluspor'da zor günler sürüyor. Son 6 maçında hiç kazanamayıp sadece 2 beraberlikle 2 puan toplayabilen Turgutluspor'da sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı, yarın oynanacak Van FK maçı öncesi teknik heyeti ve yönetimi kara kara düşündürüyor. Kırmızı- siyahlılarda Ali Kucik, Erkan Taşkıran, Özgür Sert, Ahmet Şahbaz sakat, Mutlu Aksu Doğan ve Yiğit Utku Gök sarı kart cezalısı. Haşim Çoban ve kaleci Numan Bostan'ın sakatlıklarının ardından tedavileri devam ediyor. Bu arada teknik direktör Nazım Gülay'ın babası Hüseyin Gülay 72 yaşında kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yarın deplasmanda oynanacak Vanspor FK maçı için takımla birlikte yola çıkan teknik direktör Nazım Gülay acı haberi uçakta aldı. Henüz kalkmamış olan uçaktan inen Gülay, Turgutlu'ya dönerek babasının cenaze törenine katıldı.