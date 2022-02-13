Bal-Kes evinde kayıp

SPOR Toto 1. Lig'in 24. haftasında Balıkesirspor konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1 yenildi. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Balıkesirspor, Foxi Kethevoama'nın 44. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde bitirdi. Konuk Kocaelispor, 56. dakikada Benhur Keser ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Yeşil-siyahlı ekip, yeni transferi Babacar'la 74. dakikada 2-1 öne geçti. Ev sahibi Balıkesirspor, 90+3'te penaltı kazandı. 90+4'te kırmızı-beyazlılarda penaltı atışı için topun başıana geçen Oğuz Han Aynaoğlu, Kocaelispor kalecisi İsmet Yumakoğulları'nı geçemedi. Balıkesirspor mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.