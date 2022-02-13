Manisa FK 1-1 Menemenspor (MAÇ SONUCU)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Menemenspor kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Manisa FK'nın golü 50. dakikada Ognjen Ozegovic'ten gelirken, Menemenspor'un golünü 79. dakikada Ahmet Sagat kaydetti. Manisa FK bu sonuçla puanını 29'a çıkardı. Menemenspor ise puanını 27'ye yükseltti.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Manisa FK, 17 Şubat Perşembe günü saat 14.30'da Bandırmaspor'a konuk olacak. Menemenspor ise 16 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Ankaragücü'nü ağırlayacak.