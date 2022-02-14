Bandırmaspor’a Eyüpspor engeli

SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçıta 7 puan toplayan ve Play-Off hattında yer alan Royal Hastanesi Bandırmaspor 24. hafta mücadelesinde Eyüpspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. 18. dakikada Umut Bulut, ceza alanında Mulumba'nın omuz darbesiyle yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Umut, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 90+7'de Mikail'in düşürülmesiyle Eyüpspor bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, topu ve kaleciyi ters köşelere gönderdi ve skoru belirledi: 2-0.