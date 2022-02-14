Derbi Aliağa’nın

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta eşit puanla şampiyonluk hesapları yapan iki ekibin mücadelesinde Aliağa FK sahasında konuk ettiği İzmirspor'u 2-0 yenerek çok önemli bir galibiyet aldı.



DİREĞE TAKILDI

28'de İlker'in kafayla ceza alanına indirdiği top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Tenşi topu ağlara gönderdi: 1-0. 43'te İzmirsporlu Tahir'in şutu savunmanın müdahalesiyle direğin yanından az farkla kornere gitti. 45'te Mustafa'nın ceza yayı üzerinden şutu kalecide kaldı. 54'te Abdulkadir'in soldan plasesi az farkla auta gitti. 71'de yine Abdulkadir'in sert şutu direkten oyun alanına döndü. 90'da oyuna 86'da giren Ali kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek takımının 2. golünü kaydetti, skoru belirledi: 2-0.



TANSİYON YÜKSEKTİ

İzmirspor'un Aliağa FK'ya konuk olduğu karşılaşma büyük mücadeleye sahne oldu. Aliağa FK, taraftarının da büyük desteğiyle sahadan 3 puanla ayrıldı, 27 puana ulaştı. 24 puanda kalan İzmirspor ise şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Öte yandan 39. dakikada İzmirsporlu Hayrettin ile Aliağa FK'dan Barış arasındaki gerginlik sonrası iki takım yedek kulübesi de sahaya girdi, arbede yaşandı. Teknik adamlar oyuncularını sakinleştirerek olayı yatıştırdı.