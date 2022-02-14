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Haberler Spor Enes Ünal’ın golleri Getafe’ye yetmedi

Enes Ünal’ın golleri Getafe’ye yetmedi

14.2.2022

Enes Ünal’ın golleri Getafe’ye yetmedi

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Madrid derbisinde Atletico Madrid sahasında Getafe'yi 4-3 mağlup ederken milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 2 golü takımına yetmedi. Maçın 9. dakikasında Atletico Madrid, Luis Suarez'le penaltı atışından yararlanamadı. 19'da Correa ev sahibi Atletico'yu 1-0 öne geçirdi. 27'de Matheus Cunha farkı ikiye çıkardı: 2-0. 30'da Mayoral'in golü farkı 1'e indirdi. 37'de Enes Ünal penaltıdan topu ağlara yolladı ve skor 2-2'ye geldi. 42'de bir penaltı daha kazanan Getafe'de Enes Ünal kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. 45+4'te ise Correa ilk yarının skorunu tayin etti: 3-3. Ev sahibi takım 89'da Hermoso'nun attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Getafe'nin bu sezon gol kralı olan Enes, son iki haftadır 2'şer gol atarak toplam gol sayısını 11'e çıkardı.