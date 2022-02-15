Merkezefendi kendine geldi

ING Basketbol Süper Ligi'nde kurtuluş mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 5 maçlık yenilgi serisinin ardından Beşiktaş Icrypex'i 76-71 mağlup ederek nefes aldı. Ligde 20 maçta 6 galibiyete ulaşarak düşme hattına 2 galibiyet fark atan Denizli temsilcisi, hafta sonunda İzmir'de Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Maç sonrası galibiyeti tribünlerle kutlayan başantrenör Zafer Aktaş, Denizli halkına teşekkür etti. Önemli bir eşiği taraftar desteğiyle atladıklarını belirten Aktaş, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı, özellikle Denizli halkının bugün gelip bizi bağrına basması bizim için çok değerli" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

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