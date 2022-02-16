Balıkesirspor zorlu virajda

SPOR Toto 1. Lig'de Tuzlaspor'u yendinden sonra evinde Kocaelispor'a mağlup olup seri başlatamayan son sıradaki Balıkesirspor, hafta içi mesaisinde bugün 6 puanlık maçta Ankara Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Ankara Aktepe Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş. Keleş'in yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Mücadele TRT Spor ve beINSports Max1 kanallarından ekranlara gelecek. Bal-Kes'te, hafif sakatlığı bulunan Sedat Dursun'un durumu maç saatinde belli olacak. Başkent ekibinde ise cezalı Taşkın Çalış forma giyemeyecek.

13. KEZ RAKİP OLACAKLAR

Balıkesirspor ile Ankara Keçiörengücü bugün 13. kez rakip oluyor. Bundan önce oynanan 12 maçtan 5'ini Bal-Kes kazanırken, 4'ünde Keçiörengücü güldü. 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar, 12 maçta 14 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sezonun ilk devresinde Balıkesir'de oynanan maçı Bal-Kes, 2-1 kazanmıştı