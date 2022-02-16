İzmirspor kritik virajı dönemedi

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan İzmirspor, geçtiğmiiz pazar günü Aliağa Futbol Kulübü deplasmanında aldığı yenilginin ardından büyük üzüntü yaşıyor. Teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsane ismi Levent Eriş'i getiren ve kadrosunu da Alper Önal, Gökhan Şahin, Musa Yılmazer, Ali Helvacı, Enes İç, Barış Civelek, Serkan Koparan, Miran Avcı, Hakan Aydemir, Doğukan Çınar ve Rıdvan Şimşek gibi isimlerle güçlendiren lacivertbeyazlılar, liderlik hedefiyle çıktığı maçtan eli boş dönerek hayal kırıklığı yaşadı.

LEVENT ERİŞ İÇİN FLAŞ İDDİA

Bir başka şampiyon adayı Aliağa'dan puansız dönen İzmirspor, sahadan mağlubiyetle ayrılarak rakibinin 3 puan gerisine düştü ve ağır bir yara aldı. Bu sezon oynadığı 9 maçta 2 yenilgi alan İzmir ekibi, 24 puanda kaldı ve puanını 27'ye çıkaran Aliağa FK ile Çiğli Bld'nin ardından 3. sıraya geriledi. Öte yandan İzmirspor Teknik Direktörü Levent Eriş'in Elazığspor ile anlaştığı öne sürüldü. Devre arasında takımın başına geçen tecrübeli hocanın bugün imza atacağı öğrenildi. ■ BERKE ÖZBAY