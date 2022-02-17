Haydi Manisa FK

SPOR Toto 1. Lig'de son 2 maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilip evinde Nasadoge Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Bahattin Şimşek görev alacak. Maç TRT Türk ve beINSports Max2 kanallarından ekranlara gelecek. Teknik direktör Turgay Altay, Bandırma deplasmanının zorlu geçeceğini belirterek, "Bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Üst sıralarda yer almak istiyoruz. Son 2 maçta istediğimiz sonuçları alamadık ama yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi. Siyah-beyazlılarda, Loick Landre, Veli Çetin, Sadi Karaduman, Okan Eken, Andre Sousa ve Marvin Gakpa ceza sınırında.

DİĞER