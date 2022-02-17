İzmir’e yeni destek

KANADA'DAN çıkan bir Türk girişimi olarak İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) öncülüğünde İzmir kulüpleri ve amatör sporculara katkı sağlaması hedeflenen Tribation projesinin tanıtımı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Sporun ve sporcunun dünya çapındaki buluşma uygulaması olma planıyla yola çıkan projenin İZVAK Başkanı Ali Erten, Tribation CEO'su Timur Toramanoğlu, World17 CEO'su Adam Evren Garipoğlu'nun ev sahipliğindeki tanıtımına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

SPORUN BULUŞMA NOKTASI

AMATÖR ve profesyonel sporcuların sorunlarına çözüm sunmak ve küresel çapta bir etkileşim kurmak amacıyla hayata geçirilen projede sporcular uygulama üzerinden video çekip paylaşarak yeteneklerini sergileyebilecek, kulüplerle ve diğer sporcularla iletişime geçebilecek. Projenin ilk teklif edildiği kulüp olan Göztepe'ye teşekkür eden Ali Erten, "Tribation ve Wordl17'den ilk teklif Göztepe'ye gelmesine rağmen projeye tüm İzmir kulüplerini katmak için İZVAK ile ortak hareket etti. Bu durum bizleri daha da gururlandırdı, ne kadar çok yol aldığımızı ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gördük" diye konuştu.

TRİBATİON NEDİR?

Tribation, spor ve sporcuların yeni buluşma noktası olan bir sosyal medya uygulaması. İletişim kurmak, etkileşimde bulunmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve daha fazlası için dünya çapındaki tüm spor dallarından tüm genç sporcuları tek platformda toplayacak bir fikir. Scoutlar, spor yöneticileri, profesyonel veya amatör kulüpler, okullar, kolejler, üniversiteler için maliyet ve zaman açısından verimli şekilde kolaylık sağlaması hedefleniyor. 56 farklı spor dalını içeren uygulama anlık mesajlaşma, fotoğraf/video yükleme, grup etkinlikleri gibi özellikleri içeriyor.

ALİ ERTEN: KULÜPLER DE KAZANACAK

İZVAK Başkanı Ali Erten, "Tribation uygulamasının global hisselerinin yüzde 3'ü, İZVAK üzerinden İzmir kulüplerine dağıtılacak. Kulüpler, uygulamayı kulüp profilleriyle indiren amatör sporcular ve taraftarlar üzerinden pay da alacak "dedi.

"İZMİR'DEN BAŞLADIK"

TRİBATİON Yönetim Kurulu Başkanı Timur Toramanoğlu İZVAK ve World17 ortaklığıyla 2018'de başlayan projenin dört yılda geliştirildiğini belirterek, "Her branştaki sporculara fırsat eşitliği sağlanacak. Sporcuları ve kulüpleri buraya entegre ederek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Tribation, sporun içerisinde yer alan herkesi tek bir sosyal medya platformunda toplayacak. Projeye İzmir'den başlayarak çok doğru bir tercih yaptık. Bu açıdan İZVAK'a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

HEDEF 3 YILDA 300 MİLYON KULLANICI

WORDL17 CEO'su Adam Evren Garipoğlu, Tribation'un 3 yılda 300 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediği vurgulayarak, "World17 olarak Tribation'u çok değerli buluyoruz. Marka, fırsat eşitsizliğini engelleyerek, menajerlerin organizasyonuna zarar vermeden, gelişmemiş bir yerde veya gelişmiş ancak arkasında kimsenin olmadığı yerlerdeki profesyonel sporculara ulaşılmasını sağlayacak. Amacımız küresel spor camiasının merkezi olmak" diye konuştu.

■ BERKE ÖZBAY