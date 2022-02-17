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Haberler Spor Kadın Milliler İzmir’e geliyor

Kadın Milliler İzmir’e geliyor

17.2.2022

Kadın Milliler İzmir’e geliyor

İZMİR, 23 Şubat Çarşamba günü tarihi günlerinden birini daha yaşayacak. 2023 FIFA Dünya Kupası elemelerinde H Grubu'nda yer alan ve hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Kadın A Milli Takımı, Sırbistan'ı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Türkiye, grubunda topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Kadın A Millilerimiz, 2021 yılında aralarında Almanya ve Portekiz gibi güçlü rakiplerle oynadığı, 5'i resmi 4'ü özel toplam 9 maçta, 5 galibiyet, 3 mağlubiyet 1 de beraberlik aldı.

YILI 65. SIRADA TAMAMLADI
NECLA Güngör Kıragası 'nın çalıştırdığı ay-yıldızlı ekibimiz FIFA sıralamasında 4 basamak yükselerek yılı 65. sırada tamamladı. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadın Milli Futbol Takımları'na ana sponsor olan DHL Express Türkiye ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki bu mücadelenin saat 17.00'de başlayacağı açıklandı.