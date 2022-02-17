KSK tamamen değişti

SPOR Toto 1. Lig'den 2016'da düştükten sonra transfer yasağıyla 5 yıl boyunca 2. Lig ve 3. Lig'de altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka'nın çehresi bu sezon başı ve devre arasında yapılan takviyelerle değişti. Bu sezon yasağı geçici olarak açıp yaptığı toplam 20 transfere rağmen şampiyonluk hedeflerken amatöre düşme sınırında kalan Kaf-Kaf'ın mevcut kadrosunda düzenli olarak forma giyen Cenk, Metin, Özgür ve Namık Barış kaldı. 3. Lig'de 2014'ten beri kulüpte forma giyen Mustafa Aşan hariç tamamen altyapı patentli kadrosuyla 2019 ve 2020'de Play-Off oynayan, geçen sezon liderliğe kadar yükselen KSK, bu sezon şampiyonluk hayaliyle altyapısından çıkan oyuncuları dağıttı.

BİR ÇOK YILDIZI YUVADAN UÇUP GİTTİ

SEZON başında altyapı patentli Hakan Kuş, Anıl, Arif, Mustafa Değirmenci, Cihan, Görkem, Mehmet gibi yıllardır takımda yer alan oyuncularla yollarını ayıran Karşıyaka, devre arasında da Fatih, Harun, İlyas, Doğukan, Batuhan Kara, Mustafa Çalışkan, Mert'le vedalaştı.