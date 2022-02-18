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Manisa FK tatsız

Zirve mücadelesi veren Bandırma karşısında yine 3 puanla tanışamadı

18.2.2022

Manisa FK tatsız

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son iki maçta galibiyet yüzü görmeyen Manisa Futbol Kulübü, konuk olduğu Bandırmaspor ile de 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini üç maça çıkardı. 26. dakikada Erhan'ın ceza alanı çizgisi üzerinden şutu etkisiz kaldı. 30. dakikada Mulumba'nın kullandığı serbest atışta Hakan'ın ters kafa vuruşunda kaleci Muhammed Birkan güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi. İki takım da ilk devrede gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, ilk yarı başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde de her iki takım gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 64. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Keny kaleci Muhammed Birkan'ı geçip vurdu, direğe takıldı. 67. dakikada Mulumba'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu önünde bulan Levent'in çok sert şutu direkten döndü, Alpay tamamlamak istedi ancak kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

MUHAMMED ÇIKARDI
83. dakikada Levent'in ceza alanı dışından plasesini kaleci Muhammed Birkan güçlükle kornere çeldi, yüzde yüzlük golü önledi. 90, dakikada Nizamettin'in içeri çevirdiği topta Landre'nin kafa vuruşunda kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı, Manisa FK maç boyunca en etkili atağında önemli bir fırsattan yararlanamadı. Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.