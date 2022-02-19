Kulaktan kulağa takım

Futbolun büyük bir endüstri haline geldiği günümüzde, buna tezat amatör bir ruh ortaya çıktı. Çamdibi'nde faaliyet gösteren ve bu sezon İzmir 1. Amatör Küme'de mücadele eden Egegücü Futbol Kulübü futbolda büyük paraların döndüğü liglerde tam tersini yaptı. 1 yıl önce altyapı ağırlıklı olarak kurulan Egegücü, yarışmacı bir takım ortaya çıkarmak için harekete geçti. Esnafın verdiği destekle hayatını sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk önce kulübe yakın 4 eski futbolcuyla takım oluşturmaya çalıştı. Paranın pulun geçmediği Egegücü'nde bu 4 futbolcu 20 kişilik kadro oluşturmak için en yakın arkadaşlarını aramaya başladı. 4 futbolcu birer arkadaşını takıma getirirken, bir anda oluşan sinerjide futbolcu sayısı

sekize yükseldi.



TAM BİR AİLE ORTAMI

Takıma katılmaya başlayan her oyuncu bir arkadaşını, onlarda diğer arkadaşlarına haber vererek 1. Amatör Küme'de mücadele edecek takımı kısa zamanda ortaya çıkardılar. Yani Egegücü yokluklar içinde başladığı hikayesine şimdi de başarılı olmak için yelken açtı. Kısacası takıma katılan oyuncular daha önce futbol oynamış komşusunu, kimileri de eski takım arkadaşlarını çağırdı. Bir aile ortamının yaratıldığı ve herkesin Egegücü FK'nın şampiyon olması için kenetlendiği kulüpte sadece futbol ruhu yaşanacak.

BERKE ÖZBAY