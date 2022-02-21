Derbi Çiğli’nin

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk hesabı yapan iki ekibin mücadelesinde gülen taraf Aliağa FK'yı 1-0 yenen Çiğli Belediyespor oldu. Çiğli temsilcisi aldığı 3 puanla liderlik koltuğunu Aliağa'dan devraldı. 15'te Murat'ın ceza alanı dışından şutu kaleci Uğur'da kaldı. 33'te ceza alanında topu önünde bulan Kerim'in çok sert şutu önce kaleciden sekti, sonra da direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0. 45+2'de Murat'ın yerden şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 61'de Kerim'in pasında Taner'in şutu bir kez daha kalecide kaldı. 75'te Taner'in pasında kaleci Ömer ile karşı karşıya kalan Doğukan'ın şutu direğin yanından auta çıktı. Maçı Çiğli Belediye 1-0 kazandı

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Çiğli Belediyespor'un Aliağa FK'yı konuk ettiği maça taraftarlar çok büyük ilgi gösterdi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar Çiğli Atatürk Stadı'nın tribünlerini tamamen doldururken, takımlarını ateşlemek için yaptıkları tezahüratlar maç boyunca hiç dinmedi. Stada sığmayan taraftarlar ise karşılaşmayı tel örgülerin arkasından, balkonlardan ve çatılardan takip etti. Maçın bitiminde stat bayram yerine dönüştü.

BERKE ÖZBAY