Manisa nihayet

Spor Toto 1. Lig'de üç haftadır galibiyete hasret kalan Manisa Futbol Kulübü, 54 dakika 10 kişi oynadığı maçta Ümraniyespor'u geriden gelip 2-1 yenmeyi başardı. 8. dakikada Del Valle'nin soldan sert şutunda Nizamettin'den sekerek kaleye yönelen top kornere çıktı. 11'de yine Del Valle'nin ortasında savunmadan seken top kaleye yöneldi, Birkan ani bir refleksle golü önledi. 21'de Nizamettin'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Burak iki hamlede kontrol etti. 24'te Del Valle'nin soldan ortasında ceza sahasında boş kalan Bammou kafa vuruşuyla kaleci Birkan'ı geçti: 0-1. 27'de Ercan'ın Ozegovic'e yaptığı hareket sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. 30'da atışı kullanan Gakpa takımına eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1. 35'te Ercan'a sert müdahalesi sonrası hakem Kouter'e kırmızı kart gösterdi. 42'de Del Valle topu Birkan'a nişanladı. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

TAHA SAHNEYE ÇIKTI

49. dakikada Gakpa'nın uzun topunda ceza alanı içinde topla buluşan Taha takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1. 63'te sol kanatta topla buluşan Del Valle'nin sert şutu direğin yanından az farkla auta çıktı. 90'da hızlı gelişen Manisa FK kontra atağında Hakan'ın pasında topla buluşan Diallo topu kaleciye nişanladı. 90+1'de Bammou'nun ceza sahasından şutunu kaleci Birkan kurtardı. Mücadele Manisa FK'nın galibiyetiyle sonuçlandı.



SİYAH-BEYAZ COŞKU

MANİSA FK'nın, Ümraniyespor'la oynadığı zorlu maçta tribünlerde 500 taraftar takımlarını yalnız bırakmadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, karşılaşmayı kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve yöneticilerle birlikte izledi. 22 Ocak'ta Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen siyah-beyazlılar, bir ay sonra galibiyet coşkusu yaşadı. Mümin Özkasap Stadı'nda 90 dakika sonrası siyahbeyaz bayram vardı.



TABAKEO DIŞARI KOUTER İLK 11'E

Manisa FK'da teknik direktör Turgay Altay, geçen haftaki Bandırmaspor maçı kadrosunda tek değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda, Serge Tabekou yedek kulübesine çekilirken, Nino Kouter ilk 11'de sahaya çıktı. Yiğit Kerem maç kadrosuna alınmazken, diğer bir genç Arda Çolak kulübede yer aldı. Siyah-beyazlı takımda, sakatlığı süren Dever Orgill forma giymedi. Nino Kouter, Orgill'den sonra bu sezon 2. kırmızı kartı gören oyuncu oldu.