Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda parkur belli oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru belli oldu. Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum'da başlayıp, 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek dev organizasyonun final etabına İstanbul ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57. yılında bir yeniliğe daha imza atarak Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan iki köprüden geçecek ve Türkiye'nin stratejik konumuna ve ulaşım ağı altyapısına dikkat çekecek.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyon öncesinde yenilenen parkurla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Dünyaca ünlü takımları ağırlayacağımız ve pek çok açıdan yeniliklere imza atacağımız 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde çok heyecanlıyız. Bisiklet sporu ve ülkemiz adına gurur kaynağımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmesi için bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdogan ve Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere, Cumhuriyetin 100. yılını simgeleyen bu projeye emek veren herkese şükranlarımı sunarım."