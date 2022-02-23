  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Milliler İzmir’de Sırbistan’ı ağırlıyor

Milliler İzmir’de Sırbistan’ı ağırlıyor

23.2.2022

Milliler İzmir’de Sırbistan’ı ağırlıyor
A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. maçında Sırbistan'ı konuk edecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşma İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde Türkiye grupta 7 puanla 4. sırada bulunurken, Sırbistan ise 9 puanla 3. basamakta yer alıyor. Girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşma öncesinde İzmir'in köklü takımları, millilere destek mesajları paylaştı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, stadyumlara giriş şartlarını taşıyan futbolseverler, müsabaka günü statta bulunan Passolig gişesinden karşılaşma biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecek.