Milliler İzmir’de Sırbistan’ı ağırlıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. maçında Sırbistan'ı konuk edecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşma İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde Türkiye grupta 7 puanla 4. sırada bulunurken, Sırbistan ise 9 puanla 3. basamakta yer alıyor. Girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşma öncesinde İzmir'in köklü takımları, millilere destek mesajları paylaştı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, stadyumlara giriş şartlarını taşıyan futbolseverler, müsabaka günü statta bulunan Passolig gişesinden karşılaşma biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecek.

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