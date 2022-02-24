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Haberler Spor Altay - Gaziantep FK maçının hakemi belli oldu

Altay - Gaziantep FK maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak Altay - Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak.

24.02.2022, 12:47

Altay - Gaziantep FK maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Altay, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 27 Şubat Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak.