Altay - Gaziantep FK maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Altay, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 27 Şubat Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak.

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