Fethiye’de çim operasyonu

3. Lig 3. Grup'ta hafta sonunda Ordu 1967'yi konuk edecek Fethiyespor, Fethiye İlçe Stadı'nın zemininde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Fethiye İlçe Stadı'nın zemininin kötü olması nedeniyle Ofspor maçını Antalya'da oynamak zorunda kalan lacivert-beyazlılar, bir kez daha taraftarlarından uzak kalmamak için sahanın elverişsiz zemininde bozuk bölgelere çim döşedi.

Futbol oynamaya elverişsiz olduğu iddiası ile TFF yetkilileri zeminde inceleme yaptı, bazı bölümlerindeki çimlerin acilen değiştirilmesi istendi. Zamanla yarışan lacivert-beyazlı kurmaylar, stadı Ordu 1967 maçına yetiştirmek için gece boyunca çalıştı. Seferberlik ilan eden yönetim, gece geç saatlere kadar 300 metrekarelik çim kesilip, federasyon yetkilileri ve ziraat mühendisleri eşliğinde sahaya monte etti. Çalışmalara Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Tuana Tatil Köyü bahçe ekibi, stat görevlileri, Apaçi Taraftar Grubu üyeleri ve kulüp çalışanları yardım etti.

TUFAN: BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK

FETHİYESPOR Profesyonel Şube Sorumlusu Cem Tufan, "Bu takım bu sene şampiyon olacak. Pazar günü Apaçi Taraftar gurubumuzun müthiş desteği ile kazanıp, yeni bir çıkış yakalacağız" dedi. Ordu 1967 maçının zorlu geçeceğini belirten Tufan, "Tüm taraftarlarımızı öncelikle pazar günü maça davet ediyorum. 9 puanlık farkı yakalayan bu takım, şimdi yine kazanıp şampiyon olacak güçte. Şu ana kadar kötü oynadığımız tek bir maç var o da Karaköprü sınavı. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bir kaza olmazsa bu ligde direk şampiyon olacağız. Bu maçı kazanıp, Şampiyon olacağımıza inancımız oldukça yüksektir" diye konuştu.

ORDU 1967 KARSILASMASI TARAFTARLARA ÜCRETSİZ

FETHİYESPOR yönetimi, 27 Şubat Pazar günü oynanacak kritik Ordu 1967 mücadelesinde tribünleri açtı. Profesyonel şube sorumlusu Nurkaya Gündoğdu, "Çim operasyonunu tamamladık. Sıra geldi galibiyete. Artık maç saatini bekliyoruz. Maç taraftarlarımıza ücretsizdir" diye konuştu.

■ ERDOĞAN CANKUŞ