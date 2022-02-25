GÖZ-GÖZ tribünü zirvede

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'a olaylı geçen maçta 3-2 yenilen Göztepe'de taraftarlar takımlarına verdikleri büyük destekle fark yarattı. İzmir ekibi, sarı-kırmızılı futbolseverlerin stadı tıklım tıklım doldurmasıyla ligde 26'ncı haftada en fazla seyirciyle oynayan takım oldu. Toplam 18 bin 228 kişi Gürsel Aksel Stadı'na gelerek takıma büyük destek verdi. Aynı haftada Beşiktaş, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'un evinde oynadığı maçlarda ise statlar boş kaldı. Beşiktaş'ın 43 bin kapasiteli stadı Vodafon Park'ta Altay maçında 10 bin 583 biletli taraftar yer aldı.

FENERBAHÇE'YE DESTEK YOKTU

Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'la oynadığı karşılaşmayı ise 10 binden az taraftar izledi. Fenerbahçe'nin 48 bin kişi kapasiteli Ülker Stadı'na 7 bin 923 kişi geldi. Zirve mücadelesi veren Konyaspor'un da geçen hafta stadı boş kaldı. 42 bin kapasiteli Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlayan yeşil-beyazlıları 7 bin 296 kişi destekledi. Göztepeli futbolseverler, Galatasaray karşılaşmasından üzgün ayrılsa da verdikleri destekle takımlarına ne kadar bağlı olduklarını bir kez daha kanıtladı.

GİRESUN'U YENİP ÇIKIŞ HEDEFLİYOR

ALTAY, Galatasaray'a yenilerek Süper Lig'de yeniden düşme hattına yaklaşan Göztepe, pazar günü alt sıralardaki en önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'la deplasmanda oynayacağı maçı kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Nestor Giresun'u yenip çıkış hedefliyor FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura çıkacak. Dogus Özdemiroglu Aleksander Ceferin Max Verstappen Atakaş Hatayspor ve Galata- El Maestro, "Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Ancak buradan çıkmasını da biliriz" dedi.