İzmir’in gururu Ferhat

TÜRK sporunun son yıllardaki en başarılı isimlerinden olan İzmirli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın Avrupa Cimnastik Federasyonu tarafından büyük onura layık görülmesi kenti yine gururlandırdı. Avrupa Cimnastik Federasyonu'nun yaptığı oylamada 2021 yılının en iyi erkek artistik cimnastikçisi seçilirken sporcumuz gelen tebrik mesajları sonrası oylamaya katılan ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.FERHAT Arıcan, "Desteğinize layık olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" dedi. Sosyal medyada yapılan oylamada 24 bin 771 oyla ödülün sahibi olan Göztepe Kulübü Sporcusu Arıcan, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılıp olimpiyatlara kota alan ilk Türk erkek cimnastikçi olmuş, geçen yıl yapılan Tokyo 2021 Olimpiyatları'nda üçüncü olarak ilk olimpiyat madalyasını getirmişti.MERSİN'DEKİ 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda altın madalya kazanan Arıcan, 2021 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler paralel barda altın madalyaya uzanıp, üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olan ilk Türk cimnastikçi de olmuştu. Ferhat, Hırvatistan'da yapılan Dünya Challenge Kupası ve Katar'daki Doha Dünya Kupası'nda altın madalya kazanmıştı.