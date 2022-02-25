Pes etmek yok

A Milli Kadın Futbol Takımımız önceki gün İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı mücadelede Sırbistan karşısında 5-2'lik yenilgiyle ayrılmasına rağmen gelecekten umutlu. A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 3-0 geriye düştükten sonra oyuncularının çok iyi reaksiyon göstererek skoru 3-2'ye getirdiğini kaydederek "Beraberlik golünü ararken kalemizde iki gol gördük. Sonuç için üzgünüm ama takımım her zamanki gibi iyi mücadele etti" dedi ve pes etmeden yollarına devam edeceklerini söyledi.

KIRAGASI İZMİR'E TEŞEKKÜR ETTİ

Bundan sonra deplasmanda üst üste iki maç yapacaklarını hatırlatan Necla Güngör Kıragası, hedeflerinin Bulgaristan ve İsrail maçlarından en az 4 puan çıkarmak olduğunu bildirdi. Kıragası, kendilerine müsabaka süresince destek veren İzmirli futbolseverlere ve ev sahibi Göztepe Kulübü'ne de teşekkür etti. A Milli Takım, bir sonraki maçında 7 Nisan'da deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, 12 Nisan'da ise İsrail'e konuk olacak. Türkiye'nin grupta 7 puanı bulunurken 3. Sırbistan'ın 12, 2. Portekiz'in 13 ve lider Almanya'nın 18 puanı var.