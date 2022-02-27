Aslan Rize’yi ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Galatasaray, bugün Çaykur Rize'yi konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren G.Saray, Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etmişti. Sarı-kırmızılılar, 32 puanla 13. sırada yer alırken, Rizespor 23 puanla 18. sırada düşme hattında bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA EKSİK ÇOK

Tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram 3 sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Rize ekibinde, sakat Aminu Umar ve Gökhan kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Sabo'nun ise oynayıp oynayamayacağı maç saati belli olacak.

GOMİS'E ON BİR YOLU AÇILDI

Geçen hafta Göztepe maçında yedek oturan ve sonradan oyuna girerek iki penaltı golüyle takımına hayat veren Bafetimbi Gomis'in bugün on birde maça başlaması bekleniyor. Teknik direktör Torrent'in, Göztepe maçında çok etkisiz gözüken Mohamed'in yerine Fransız futbolcuya forma vermeyi planladığı da öğrenildi.